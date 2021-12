Cinco caixas são explodidos e policiais acuados em Barra

Cinco caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram explodidos e o cofre central da agência arrombado durante uma mega operação criminosa por volta das 3h desta terça-feira, 3, no município de Barra (a 650 km de Salvador). O valor roubado não foi divulgado, mas o impacto dos explosivos deixou a agência completamente destruída.

Segundo a delegacia local, cerca de 20 homens participaram da ação, sendo que parte deles se dirigiram à instituição financeira, na rua dos Marianes, e outros se espalharam pela cidade, atirando contra a delegacia, o posto da Polícia Militar, a casa de uma promotora de justiça - que não teve o nome divulgado - e outras residências.

Os homens estavam a bordo de um veículo Ranger, de cor prata, e outro carro, modelo caminhonete, usando roupas camufladas, capuz de lã preto e revólveres longos, tipo fuzis. Durante a ação, os carros da polícia tiveram as janelas e pneus atingidos por balas e os agentes foram acuados nos postos, impedidos de reagir contra os assaltantes.

Um carro de uma funerária também foi atingido e uma pessoa, ainda não identificada, ficou ferida. Segundo informações preliminares, a vítima foi levada para um hospital em Irecê. Não há informações do estado de saúde dela.

A Ranger usada pelos assaltantes foi abandonada durante a fuga e tem placa de Salvador. De acordo com a polícia, há suspeitas de que o grupo tenha sido autor do último assalto ao banco, em maio deste ano.

adblock ativo