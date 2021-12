Cinco armas são encontradas escondidas em cabana de palha

Cinco armas de cano longo foram encontradas dentro de uma cabana de palha na zona rural de Itaetê (a 387 quilômetros de Salvador). Na ocasião, quando as guarnições militares chegaram, cinco suspeitos que estavam no local fugiram por uma região de mata.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta-feira, 28, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso aconteceu na última segunda-feira, 26, após uma denúncia anônima. Os suspeitos não foram localizados.

No último domingo, 25, de acordo com a SSP, um outro homem foi flagrado com uma garrucha (tipo de arma de fogo) com cano serrado em uma localidade do Assentamento Baixão, também em Itaetê. Ele fugiu com a chegada da polícia, deixando a arma que foi apreendida. O policiamento na região foi reforçado.

