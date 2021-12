Cigarro contrabandeado é apreendido na BR-116; carga é avaliada em R$ 1 mi

Um caminhão com 25 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendido nesta quinta-feira, 20, durante a Operação Carga Pesada, da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). A mercadoria foi interceptada no posto fiscal de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na BR-116. O material foi avaliado em R$ 1 milhão.

Segundo a Sefaz, que divulgou informações sobre a apreensão nesta sexta, 21, o produto estava sem documentação fiscal. A carga e o motorista foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal da cidade, já que o produto é importado.

Ainda de acordo a secretaria , o setor de cigarros é o que mais registra ocorrências de sonegação na região. Os demais alvos são produtos alimentícios e etanol.

A operação Carga Pesada, que já teve outras ações, tem o objetivo de combater a sonegação fiscal. O trabalho é feito com apoio da Polícia Militar (PM).

