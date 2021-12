Ciganos são presos com armas e R$ 18 mil no sudoeste da Bahia

Três ciganos foram presos com duas armas nesta quinta-feira, 19, em Itagibá, no sudoeste da Bahia. Outros seis foram conduzidos para a delegacia e um adolescente foi apreendido. Os policiais encontraram R$ 18.364 com o grupo, além de um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12.

Os presos foram identificados como Vanderlan Cardoso da Silva, 33 anos, Alan Marques Santos, 31 anos, Pedro Aragão Pinheiro, 62 anos. Os conduzidos são Jéssica Araújo Oliveira, 27 anos, Cláudio da Silva Cardoso, 37 anos, Warley Costa da Silva, 25 anos, Maqueide Costa da Silva, 25 anos, e Alan Alves da Silva, 22 anos. Um homem, que não teve o nome revelado, e um adolescente também foram levados para delegacia.

A polícia apreendeu com os ciganos um Fiat Toro, de placa PCS-9713, uma Ranger, de placa OPR-3362, dois carros Gol, de placas NYM-3757 e PKR-0776, e um Uno, de placa JPR-3531, além de munições, celulares, notas promissórias, cartões bancários, joias e documentos falsificados.

"Eles foram encontrados em diferentes casas, mas as residências são próximas uma da outra”, explicou o delegado de Itagibá, Nilo Siqueira Costa Neto.

