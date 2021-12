Ciganos confessam ter matado homem a tiros por engano

A Polícia Civil concluiu que o empresário Ademir Martins dos Santos, de 60 anos, foi executado por engano pelos irmãos ciganos Evanilton Ribeiro, 40, e Fábio Ribeiro, 32, no dia 2 de novembro, feriado de Finados, dentro do Condomínio Planeta Água, em Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Inicialmente, havia a informação de que o senhor havia sido atingido por balas perdidas durante uma troca de tiros entre ciganos. O tio deles, o também cigano José Batista de Melo, participou da ação e está foragido.

A dupla foi presa, na tarde da quarta-feira, 11, após se apresentar com advogado, na 26ª Delegacia de Vila de Abrantes, e confessar o crime. Eles contestaram a versão da polícia e afirmaram que o alvo não era o idoso.

À delegada Maria Danielle Monteiro, titular da unidade policial, os irmãos contaram que, momentos antes da execução, o condutor de um carro Chevrolet Corsa Hatch prata havia passado em frente à casa deles dando 'cavalo de pau' e atirando.

Logo depois, o empresário passou próximo ao local num VW Gol prata, o que teria confundido os ciganos. Ademir estava com o filho, a nora e com uma neta de 6 anos. Na ação, além do idoso, o casal foi baleado no braço. A criança não foi atingida.

"Eles [ocupantes do Corsa] passaram e deram um 'cavalo de pau' em cima da minha esposa, grávida de sete meses. Ela se assustou e caiu. Quando fui perguntar, eles deram um 'cavalo de pau' em cima de mim. Aí começamos a brigar e xingar", afirma Fábio sobre o motivo da confusão. Fábio e Evanilton disseram que não sabem quem eram as pessoas que estavam no Corsa Hatch.

A delegada revelou que, dois dias após matar o empresário, os suspeitos mandaram um sobrinho, um adolescente de 17 anos, confessar o crime. "Eles mandaram o adolescente com a intenção de obstruir o trabalho da polícia. Mas foi bom ele ter vindo, nos ajudou", diz ela.

Em depoimento, o jovem disse que havia matado o senhor com uma pistola calibre 380, mas a perícia constatou que a bala que matou o empresário era calibre 9 mm. Conforme a delegada, os ciganos destruíram as câmeras de segurança da casa deles para dificultar o trabalho da polícia.

