Cigano é morto a facadas e tem carro incendiado na Bahia

Um cigano foi morto a facadas na zona rural do Povoado de Lagoa Bonita, no município de Utinga (a 422 quilômetros de Salvador), na Chapada Diamantina. Anselmo Luiz Dourado Almeida, 41 anos, foi encontrado na casa onde morava após vizinhos ouvirem gritos de socorro e acionarem a polícia.

Segundo as informações do blog do Léo Barbosa, dois indivíduos foram vistos no carro Fiat Siena da vítima antes do crime. Quando a polícia chegou ao local, a vítima já estava sem vida.

Ao realizar buscas no bairro, encontraram o veículo do cigano incendiado cerca de dois quilômetros do local do crime. Ainda não se sabe a motivação e a autoria do homicídio.

adblock ativo