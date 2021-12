Cigana de 68 anos é executada a tiros no Recôncavo baiano

A cigana Telma Ramos, de 68 anos, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira, 16, no município de Santo Antônio de Jesus (distante a 190 km de Salvador), no Recôncavo baiano.

Segundo informações do Blog do Valente, o corpo teria sido encontrado pela polícia na parte de trás do centro de Abastecimento (Ceasa), próximo de uma região identificada como Clube dos 1000. Ela morava sozinha em uma barraca de lona e costumava emprestar dinheiro a juros.

Uma equipe do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local do crime. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O corpo foi retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Telma será sepultada na cidade de Santo Amaro.

adblock ativo