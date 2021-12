Cientista político baiano morre vítima de câncer

O cientista político Carlos Nelson Coutinho, 69, morreu nesta quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. Ele nasceu na cidade de Itabuna, na Bahia, e atuava como professor titular de Teoria Política na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Conforme comunicado publicado pela UFRJ em seu portal, o corpo de Coutinho foi velado nesta quinta-feira no átrio do Palácio Universitário, no Campus da Praia Vermelha (Zona Sul), e será cremado na manhã desta sexta-feira no cemitério do Caju (Zona Norte).

Coutinho formou-se em filosofia na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e dedicou-se à crítica cultural e à reflexão sobre a política. O cientista ficou reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas no pensamento do filósofo húngaro Georg Lukács e do filósofo italiano Antonio Gramsci. Ele foi o responsável pela coordenação e edição da obra de Gramsci no Brasil.

Como autor, Coutinho publicou livros para o estudo da teoria política e da cultura no país, como Cultura e Sociedade no Brasil; Ensaios sobre ideias e formas; Gramsci, um Estudo sobre seu Pensamento Político; Marxismo e Política: A dualidade de poderes e outros ensaios e A Democracia como Valor Universal, dentre outros.

