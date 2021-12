Cidades do interior da Bahia registram queda de 25% das mortes violentas

Composto por 403 cidades, o interior da Bahia registrou uma queda de 25% das mortes violentas (homicídio, latrocínio e lesão dolorosa seguida de morte) no mês de Junho. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia contabilizou 221 ocorrências este ano, contra 298 no mesmo período do ano passado.

As ações de inteligência no combate ao tráfico de drogas foi, segundo o delegado Flávio Góis, diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

“Esse é um problema nacional, presente nas grandes metrópoles e também nos municípios do interior. Temos uma equipe itinerante, a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), empregada sempre que alguma região ou cidade aponta crescimento. Vivemos cada dia buscando o melhor resultado”, contou.

Entre as cidades com maiores reduções estão São Felipe (-100%), Una (-90,9%), Araci (-86%), Guanambi (-75%), Itamaraju (-45%), Porto Seguro (-31%), Teixeira de Freitas (-27%), Itabuna (-19%), Juazeiro (-16%) e Vitória da Conquista (-15%).

“Não existe mágica. Trabalhamos de forma incessante e comemoramos essas reduções, sabendo que mais na frente novos problemas se apresentarão”, disse o comandante de Operações da PM, coronel Humberto Sturaro.

