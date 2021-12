Cidades da RMS recebem mutirões de Primeiro Emprego

Moradores das cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), que concluíram os cursos técnicos de nível médio entre os anos de 2015 a 2017, podem participar, nesta terça-feira, 13, e quinta, 15, dos mutirões do programa Primeiro Emprego.

Nesta terça, das 8h às 14h, a ação acontecerá no Centro Estadual de Educação Profissional em Serviços e Processos Industriais Irmã Dulce, localizado na BR-3424, KM 18,5, CIA/Simões Filho.

Já na quinta-feira, também das 8h às 14h, o mutirão será no Centro Territorial de Educação Profissioanal Metropolitano de Salvador, situado na Rua Ponciano de Oliveira, 36, Centro, em Camaçari. Para este mutirão, podem participar estudantes de Camaçari, Candeias, Dias D'Ávilla, Mata de São João e São Sebastião do Passé.

Nos eventos será feita atualização de dados, verificação da regularidade do candidato no banco de dados da Secretaria de Educação e, caso haja vaga disponível na área em que o candidato se formou, em seguida, ele será encaminhado pela Secretaria do Trabalho (Sine) para verificar se atende a legislação do Programa.

Nos dias dos mutirões é necessário apresentar carteira de trabalho, carteira de identidade (RG) e CPF.

Contrato

O contrato tem duração de 24 meses no âmbito do Estado por meio das Fundações. A remuneração nas instituições privadas é a partir de um salário mínimo; já nas Fundações, o contemplado terá, além de salário mínimo, plano de saúde opcional (Planserv), alimentação, vale transporte e processo formativo vinculado a sua área e ao serviço público.

