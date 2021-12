Cidades baianas sediam 2ª edição da Ocupação Afro.Futurista

A 2ª edição da Ocupação Afro.Futurista, que já se firmou como um importante espaço de debates sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, será realizada nas Salvador, Seabra e Irecê entre os dias de 9 e 20 de outubro.

Para estimular os jovens a se tornarem agentes de transformação social, a novidade entre as atrações deste ano será a Maratona de Tecnologia e Inovação Afro.Futurista (confira programação abaixo).

A competição é destinada aos amantes e profissionais das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) com diversos prêmios aos participantes, que terão de desenvolver projetos capazes de promover ações no campo da diversidade, da inclusão social e da geração de renda.

O evento conta com apoio financeiro da Secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), por meio do Edital Década Estadual de Afrodescendentes. Mais informações e inscrições, que são gratuitas, no endereço https://www.valedodende.org/ ocupacao/ .

