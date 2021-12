Cidade de Jaguaquara fica em estado de alerta

Um deslizamento de encosta no bairro do Casca atingiu três casas e condenou mais cinco, na manhã desta terça-feira, 22, em Jaguaquara (a 309 km de Salvador), por causa das chuvas que atingem a região. O volume de água e lama que entrou em casas, lojas e supermercados deixou 42 pessoas desabrigadas e demais moradores em estado de alerta, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Jaguaquara não é um caso isolado. Para os próximos dias, a previsão do Instituto Climatempo para o litoral, Chapada Diamantina, sul, sudoeste e oeste da Bahia é de mais chuvas, com risco de temporais em algumas cidades.

A partir de sexta-feira, a frente fria que vem do Oceano Atlântico começa a se dissipar e as chuvas perdem intensidade, informou o órgão. Hoje, ainda há risco forte de tempestade para regiões como Paulo Afonso (a 470 km da capital baiana), segundo Marcelo Pinheiro, meteorologista do Climatempo.

Com média histórica de precipitação pluviométrica de 60 mm em janeiro, a cidade acumulou na última semana 50 mm de chuva. O município é um dos 260 em estado de emergência devido à seca na Bahia.

Efeito mínimo - Na região de Irecê, onde a estiagem começou em 2011, as chuvas da última semana chegaram a 100 mm. Mas o efeito é mínimo na Barragem de Mirorós, que distribui água para 16 municípios da microrregião e irrigava um projeto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. A água subiu 6 cm e a reserva está em 7% da capacidade total.

Ainda na Chapada Diamantina, as chuvas aplacaram os incêndios que estavam consumindo as matas nativas do Parque Nacional e estão abastecendo os reservatórios. Em Lençóis, onde a média histórica de janeiro é de 140 mm, já foram acumulados 130 mm do dia 17 até ontem, e a expectativa é que a marca do mês supere a média.

Calamidade em Iaçu - Dentre os municípios que já registraram fortes chuvas este mês, Iaçu foi o mais prejudicado até agora. Ontem, técnicos da Coordenação da Defesa Civil da Bahia (Cordec), juntamente com o coordenador do órgão, Salvador Brito de São José, chegaram à cidade para avaliar os estragos.

A chefe do gabinete da prefeitura, Wilza Oliveira, disse que os moradores estão em estado permanente de alerta. Ontem, a previsão da precipitação pluviométrica era de 30 mm e, para hoje, a expectativa é de 20 mm, segundo o Climatempo.

"É hora de somar forças para minimizar os efeitos negativos, já que as chuvas, tão esperadas, deixaram uma marca triste na cidade", lamentou o prefeito, Nixon Duarte, que decretou estado de calamidade pública.

Instituições religiosas do município estão fazendo uma campanha para recolher donativos (agasalho, roupas, alimento não perecível). Doações devem ser enviadas para a Escola Raul Cajado, Rua João Amaro, em frente à Praça do Pescador. Contatos: (75) 3325-2175.

