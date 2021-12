Cidade da Luz celebra 19 anos com culto ecumênico

Uma cerimônia que vai reunir representantes de seis religiões marcará, na próxima terça-feira, 24, os 19 anos de existência da Cidade da Luz, entidade que realiza ações sociais em Salvador.

O culto será comandado pelo médium e fundador da instituição, José Medrado, a partir das 19h30, na sede da entidade, localizada no bairro de Pituaçu.

Na ocasião, também serão celebrados os 37 anos de atuação do Centro Espírita Cavaleiros da Luz, primeiro núcleo da instituição, responsável pela oferta de serviços médicos, odontológicos e psicológicos, escola, capacitação profissional (cursos e oficinas), acolhimento de crianças em situação de risco (Lar Luz do Amanhã), além da prestação de apoio às famílias em vulnerabilidade social.

Programação

Segundo a programação divulgada pelo centro, participarão do culto o padre Luís Simões, da paróquia de Nossa Senhora da Vitória; o rabino Uri Lam; mãe Nicinha, do Terreiro da Casa Branca; mãe Jaciara, do Terreiro Axé Abassá de Ogum; o sheik Alhaji Abdul Hameed Ahmad; e o pastor da Igreja Presbiteriana do Salvador, Adauto Magalhães.

De acordo com material divulgado pelo Centro Espírita Cavaleiros da Luz, representantes de instituições em países como Inglaterra, Estados Unidos e Austrália também estarão presentes.

adblock ativo