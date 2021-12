Cidade baiana é destaque entre as melhores notas no Ideb-BA

O município baiano de Barra do Mendes (distante 587 km de Salvador), localizada na Chapada Diamantina, ficou entre um dos 15 melhores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Bahia.

O indicador funciona como um medidor de qualidade educacional formulado para verificar a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

Levando em consideração a nota do Ideb do Brasil (5.6), a cidade se destacou atingindo nota 5.9, número relevante em comparação com o nacional.

O motivo desse resultado é o investimento reforçado em monitoria e supervisão dos alunos, onde cada um é avaliado de forma particular a fim de entender suas dificuldades e buscar soluções para facilitar o aprendizado.

Além disso, eles buscam oferecer serviços de certificação para qualificar os professores. No total, mais de 100 educadores foram beneficiados.

O município mantém parceria com o Jornal A TARDE, por meio do projeto A TARDE Educação, que utiliza recursos pedagógicos e conteúdo jornalístico para o incentivo e desenvolvimento do hábito da leitura.

