Cidadão pode renegociar dívida com Embasa até dia 30

Mesmo após o fim do Feirão do Nome Limpo, evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no dia de 30 de novembro, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) continua com a renegociação de dívidas com as condições especiais vigentes no feirão, até o dia 30 de dezembro. A negociação pode ser feita em qualquer ponto de atendimento da Embasa na capital e interior do estado.

Dentre as vantagens oferecidas, estão a negociação pelo valor histórico do débito, além da não cobrança de taxas nos serviços de religação de água e emissão de segunda via da fatura. A empresa disponibiliza em seu site mais detalhes das condições de negociação.

Para ter sua dívida renegociada, o usuário deve apresentar RG, CPF, conta da Embasa ou número de matrícula, escritura ou documento que comprove o vínculo com o imóvel (como carnê do IPTU, conta Coelba, etc).

