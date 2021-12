Ciclista morre após ser atropelado na BR-135 em Barreiras

Um homem morreu após ser atingido por um carro na BR-135, em Barreiras, no oeste da Bahia. A vítima, que ainda não foi identificada, pedalava uma bicicleta no momento do acidente.

Chovia na hora da colisão e a bicicleta não tinha equipamentos de sinalização. O motorista do carro fugiu após a morte do ciclista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser enviadas, mas o homem já tinha morrido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Barreiras.

adblock ativo