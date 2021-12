Ciclista morre após ser atropelado em Vitória da Conquista

Um ciclista de 45 anos morreu neste domingo, 8, após ser atropelado por um carro no Anel Rodoviário Jadiel Vieira Matos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após atropelar o ciclista, o condutor do veículo fugiu do local.

Testemunhas anotaram a placa do carro dele e passaram para a Polícia Militar (PM). Logo após, a PM conseguiu interceptar o motorista. Ele foi acusado de omissão de socorro e encaminhado para a delegacia local.

O corpo do ciclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

