Ciclista morre após ser atropelada em Nova Viçosa

Um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma ciclista morta, no sábado, 16, na rodovia BR-418, próximo a Posto da Mata, no distrito de Nova Viçosa (distante 814 km da capital baiana).

A estudante de enfermagem Karolany Ribeiro, 22 anos, estava pedalando na rodovia, quando um veículo colidiu com uma motocicleta e um dos veículos acabou atingindo a jovem. Ela ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida para o Hospital Geral de Posto da Mata, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A condutora do carro permaneceu no local. Ela e o motociclista saíram praticamente ilesos do acidente.

