Ciclista morre após colisão com carro na BA-290, em Teixeira de Freitas

O ciclista Derick de Almeida Lira, 38 anos, morreu momentos depois de um acidente envolvendo um carro na BA-290, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas (a 811 quilômetros de Salvador). O motorista, ainda não identificado, fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo o site Teixeira News, o homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o site, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) encontrou no local do acidente um dos retrovisores do veículo, que contém o número de série de fabricação, que pode ajudar na identificação do automóvel. Apesar de achar parte do carro, a PRE não registrou o acidente poorque, quando a equipe chegou ao local, os veículos já tinham sido removidos.

O velório de Derick está previsto para acontecer nesta terça, 24, na Igreja Presbiteriana do município. O horário ainda não foi confirmado. O caso será investigado pela 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), que fica em Teixeira de Freitas.

