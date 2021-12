Ciclista idoso morre após ser atropelado na BR-101

Um idoso morreu neste domingo, 1º, após ser atropelado no km 937 da BR-101, em Mucuri (a 924 km de Salvador). Antônio Lourenço dos Santos, de 61 anos, trafegava de bicleta pelo local quando foi atingido pelo veículo.

O motorista do carro fugiu do local, sem prestar socorro à vítima, segundo informações do site Pimenta Blog.

O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital do distrito de Itabatã, mas não resistiu aos ferimentos.

adblock ativo