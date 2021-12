Ciclista fica preso embaixo de ônibus após acidente

Um ciclista ficou preso embaixo de um ônibus após um acidente na região central da cidade de Eunápolis (distante a 643 km de Salvador), no sul da Bahia, nesta quinta-feira, 3.

Adailton Carvalho de Jesus, de 21 anos, pedalava pela Avenida Luís Eduardo Magalhães quando se chocou com o coletivo, às margens da BR-101.

Com o impacto, o ciclista ficou preso entre o eixo e os pneus dianteiros do ônibus. Adailton foi resgatado por populares que estavam no local no momento do acidente.

Ele foi levado para o Hospital Geral de Eunápolis, onde precisou fazer uma cirurgia no braço esquerdo, que sofreu uma fratura.

O ciclista também teve escoriações nas costas e na cabeça e um corte no joelho esquerdo, mas passa bem.

