Ciclista e filho de três anos são atropelados por carro de autoescola

Um ciclista, não identificado, e o filho de três anos, que estava na garupa da bicicleta, foram atropelados por um carro com adesivos de autoescola na noite de quinta-feira, 8, no município de Porto Seguro (a 707 km de Salvador).

De acordo com o Blog Amarelinho 10, as vítimas passavam pelo bairro Paraguai, quando foram atingidas pelo veículo. Com o impacto da batida, o condutor da bicicleta foi parar sobre automóvel. A criança ficou debaixo do carro. Os dois foram encaminhados ao Hospital Luís Eduardo Magalhães com ferimentos graves, mas não correm risco.

O motorista do carro, identificado como Erlando Silva, foi conduzido à delegacia por policiais e vai responder por lesão corporal no trânsito por apresentar sinais de embriaguez.

Conforme a publicação, o proprietário da autoescola 'Navegantes', Ailton Malacarne Neto, negou que o veículo estivesse sob responsabilidade da empresa. Segundo ele, o carro havia sido vendido a uma pessoa física, em outubro do ano passado.

adblock ativo