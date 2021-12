Ciclista alemã é encontrada desmaiada e resgatada de helicóptero na Bahia

A ciclista alemã, Ivonne Kraft, foi encontrada desmaiada durante uma competição em Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, nesta sexta-feira, 21. Ivonne foi atendida a 15 metros da trilha e resgatada de helicóptero. Logo depois, ela foi encaminhada ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, que fica em Porto.

Kraft é pentacampeã da Brasil Ride e organizadora do evento, que reúne atletas de ciclismo internacional. Segundo a Polícia Militar, ela foi encontrada por outro ciclista no circuito do Cross Country, local onde acontece a prova.

Ainda segundo informações da PM, que divulgou o caso neste sábado, 22, Kraft foi diagnosticada com hipertermia, elevação da temperatura corporal, e convulsão. Ela foi encaminhada ao hospital no helicóptero da PM e, segundo a nota divulgada pela organização do evento, seu estado de saúde é estável.

