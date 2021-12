Chuvas também prejudicam cidades do Recôncavo

As chuvas que atingem o leste da Bahia não prejudicam apenas Salvador e Região Metropolitana, muitas cidades do Recôncavo Baiano também sofrem com a forte chuva. Na manhã desta segunda-feira, 18, nove casas em Nazaré foram invadidas pelas águas, além de deixar muitas ruas alagadas. As cidades de Maragojipe e Santo Amaro também foram atingidas.

De acordo com a secretaria do Desenvolvimento Social de Nazaré, Eude Mascarenhas, as equipes da Defesa Civil da Cidade estão na rua para ajudar a população. "Até agora duas casas estão condenadas e outras setes estão alagadas. As famílias estão recebendo nosso apoio", disse.

Ainda segundo Eude, as famílias das casas condenadas vão receber aluguel social, que varia de R$ 180 a R$ 300, além de donativos. As outras já foram encaminhadas a uma creche, que é usada como abrigo na cidade.

Já nas cidades de Santo Amaro e Maragojipe, de acordo com suas assessorias, as chuvas apenas alagaram pontos sem causar maiores transtornos às cidades ou ocorrências de desabamento e deslizamento.



Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a chuva continue no Litoral e no Recôncavo pelo menos até a quinta-feira, 21.

