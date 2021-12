Chuvas reduzem risco de racionamento na Grande Salvador

Antes com diversos bancos de areia expostos devido à estiagem, aos poucos, a água vai tomando conta das margens da barragem Joanes 2, na divisa de Camaçari com Simões Filho (Grande Salvador).

As chuvas que caíram nos últimos dois meses elevaram os níveis dos reservatórios que abastecem as cidades da Grande Salvador. O aumento no volume de água, mas ainda não é suficiente para descartar a possibilidade de racionamento na capital, assim como na região metropolitana.

As informações são da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que, entre os seis reservatórios que formam o Sistema Integrado de Salvador, destacou a elevação na barragem Joanes 2, cujo mananciais alimentam o rio responsável por 40% do abastecimento da capital.

A barragem estava muito seca. A chuva foi muito bem-vinda A barragem estava muito seca. A chuva foi muito bem-vinda

Aumento

Atrás apenas de Pedra do Cavalo (que abastece 50% da região metropolitana), Joanes 2 chegou a ficar somente com 8% do volume útil em maio passado – o mais baixo em 20 anos –, mas saltou para 71,56%, segundo dados fornecidos pela Embasa até o último dia 10.

No mês passado, Joanes 2 estava com 66,33% em relação à capacidade total, número que subiu para 80,39% em julho. Já em relação ao volume útil apresentado em junho último, o percentual era de 51,16%, conforme o acompanhamento feito pela Embasa.

Morador da zona rural de Simões Filho, o adolescente Jinaelson Nascimento, 16, vive com a família a cinco minutos de caminhada da barragem. Ele frequenta o reservatório junto com os amigos nas horas vagas, no turno oposto ao período escolar.

Como um espécie de monitor, o jovem comemora a melhora gradual do nível da água diante do cenário de seca, que afugentava as diversas espécies de peixe do corpo hídrico, exigia mais atenção na navegação e, sobretudo, chama atenção para a possibilidade de racionamento de água. “A chuva está dando uma aliviada na barragem. Foi bem-vinda, por que ela estava muito seca”, observou o estudante.

Ao contrário de Joanes 2, os outro cinco reservatórios que constituem o Sistema Integrado de Salvador apresentaram uma elevação mais tímida nos últimos dois meses, de acordo com o levantamento realizado pela Embasa.

Localizada na Bacia Hidrográfica do Paraguaçu (Recôncavo), a barragem de Pedra do Cavalo apresentava 63,52% da capacidade total, no último dia 7, ante 63,13%, no início de junho. Já o volume útil passou de 23,36% para 24,17%.

Estabilidade

Por meio de nota, a Embasa informou que o nível “vem se mantendo relativamente estável, apesar de ainda estar baixo para essa época do ano”. A empresa projeta um aumento do nível a partir de novembro, “período de chuvas para a área de recarga da barragem”.

A barragem Joanes 1 teve a capacidade total aumentada de 96,97%, em junho, para 98,99%, nos primeiros dez dias de julho. Quanto ao volume útil do reservatório, este subiu de 45,57% para 49,53% no intervalo de pouco mais de um mês.

Por sua vez, a barragem Santa Helena (Mata de São João) teve elevação da capacidade total de 65,84% para 71,35%. Já o percentual divulgado pela Embasa em relação ao volume útil aumentou de 23,76% para 36,07% de um mês para o outro.

A capacidade total de Ipitanga 1 passou de 60,36% para 63,25%, assim como o volume útil subiu de 45,57% para 49,53%. Por fim Ipitanga 2 teve aumento da capacidade total de 56,09% para 63,23, enquanto o volume útil foi de 55,90% para 63,08%.

adblock ativo