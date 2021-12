O município de Santa Rita de Cássia, a 897 km de Salvador, teve nesta quitnta-feira, 21,o maior registro de precipitação pluviométrica na região oeste do estado - 115,2 mm -, onde chove em todos os municípios desde o início de 2016.

O dado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que nos primeiros 21 dias do ano contabilizou 553,4 mm de chuva no município - a média histórica para o mês de janeiro nos últimos 30 anos é de 149,2 mm. A tromba d'água encheu o rio Preto e deixou partes mais baixas da cidade com áreas inundadas.

Em Barreiras, conforme a meteorologista Marinez Cardoso, a média histórica de 205,4 mm em janeiro foi ultrapassada. Segundo o Inmet, nesta quinta choveu 57,1 mm e o acumulado deste mês já é de 373,4 mm.

O rio Grande, que passa pela cidade e deságua no rio São Francisco na cidade de Barra, e seu afluente, o rio de Ondas, também transbordaram para as lagoas marginais e inundaram principalmente restaurantes e lanchonetes.

Com nascente e vários afluentes em São Desidério, onde também chove neste período, após mais de meio ano de estiagem, o rio Grande está contribuindo para recomeçar a encher a barragem de Sobradinho.

Motoristas se arriscaram a trafegar em vias alagadas (Foto: Diogo Gomes l Blogbraga)

Além dele, "nascentes e riachos que formam os rios Branco, Preto, Carinhanha e Corrente, da margem esquerda do São Francisco, têm despejado suas águas no Velho Chico", comemorou o analista ambiental Venâncio Dutra.

O reflexo destas chuvas é percebido na barragem de Sobradinho, maior reservatório de água do Brasil, que chegou a 1% de sua capacidade em dezembro de 2015. Nesta quinta, segundo registros da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), o lago estava com 3,06% da capacidade, com uma recuperação registrada dia a dia, conforme a precipitação na região das bacias hidrográficas onde os municípios citados estão incluídos.

Miriam Hermes l Sucursal Barreiras Chuvas inundam municípios do oeste do estado

Vazão

"O aumento na vazão afluente (na entrada da barragem) é clara", disse Dutra, destacando que passou de 980 m³/s registrados dia 13 de janeiro, para os 1.370 m³/s assinalados, o que ele classificou de "crescimento considerável".

A previsão do departamento de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) para os próximos dias não só na região oeste, mas também na Chapada Diamantina, São Francisco, Norte, Sudoeste e Sul, é de tempo chuvoso, por influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que atua há dias.

Maior atenção requer, segundo o Inema, a região de semiárido do vale do São Francisco e no oeste, onde deve acontecer maior índice pluviométrico com possíveis trovoadas.

