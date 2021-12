Chuvas em Barreiras deixam vias em condições precárias

Pedestres e motoristas reclamaram, nesta segunda-feira, 10, das condições de trafegabilidade em ruas de Barreiras, 871 km de Salvador, após fortes chuvas que atingiram a cidade neste final de semana. O município tem sofrido com temporais desde o mês de outubro do ano passado. O problema, que é crônico em diversos pontos da cidade, se agravou principalmente nos locais onde acontece o serviço de instalação do sistema de esgotamento sanitário.

"Estou ilhado", afirmou o cadeirante Dé Mendes, 46 anos, cuja família reside na rua Minas Gerais, no bairro Vila Rica, há mais de 20 anos. Ele reconheceu que sempre houve problemas nesta época do ano com a água que desce da serra, “mas este ano, está ainda pior, porque o serviço de esgotamento não foi concluído corretamente e muitos foram os carros que ficaram atolados nas valetas”.

Moradora do mesmo bairro, a professora Adelaide Cunha, 32 anos, confirmou que “nunca tinha visto a situação como está agora, tanto que tivemos que fazer uma barreira de tijolos e cimento na parte de baixo do portão, para que a água não entrasse mais em casa”.

De acordo com o secretário municipal de Relações Comunitárias, Amarildo Souza, uma equipe trabalha na operação tapa-buracos, priorizando a região central da cidade para depois atender os bairros. Ele destacou que, enquanto persistir este clima, é difícil realizar o trabalho e que o município tem projetos a médio e longo prazo para solucionar os problemas crônicos. "Lugares que não podemos mexer agora mas que receberão atenção especial para que o problema não se repita todos os anos".

