Chuvas elevam nível de rio no oeste

O Rio Grande, que passa no Centro de Barreiras (a 858 km de Salvador, no extremo oeste) já apresenta uma elevação no nível da água com as chuvas dos últimos dias.

De acordo com dados do Instituto Climatempo, no município, o acumulado de janeiro soma 290 mm, ultrapassando a média histórica do mês, que é de 210 mm. Durante a sexta-feira, 25, choveu 57 mm, sendo que das 20 às 21h choveu o equivalente a 26 mm.

Segundo o meteorologista do Climatempo, Victor Kratz, a previsão é de que as chuvas já comecem a diminuir a partir deste domingo, 27, com tendência de grande redução no volume de precipitação até o final do mês de janeiro e início de fevereiro.

