Chuvas e ventos fortes causam estragos em municípios baianos

Ventos e chuvas fortes na região oeste e sudoeste do Estado provocaram alagamentos e exigiram resgate de famílias pelo Corpo de Bombeiros em municípios baianos nesta segunda-feira, 10.

Na região de Barreiras, que fica a 858 quilômetros de Salvador, as chuvas causaram estragos em diversos bairros à tarde. Famílias foram resgatadas em casas e ruas alagadas, pelo Corpo de Bombeiros.

O temporal quebrou vidraças, levantou telhados e derrubou estruturas metálicas. O bairro de Santa Luzia foi um dos mais afetados.

Chuvas e ventos causaram danos em estabelecimentos comerciais e instituições bancárias, mas sem registro de feridos. Durante toda a tarde, a região ficou sem energia elétrica, devido à queda de galhos de árvores sobre a rede de energia.

Uma equipe de servidores municipais de Barreiras, coordenada pelo prefeito da cidade, Antônio Henrique Souza Moreira, faz desde esta segunda o levantamento dos estragos, para iniciar reparos.

Carros arrastados

Na cidade de Vitória da Conquista, ruas ficaram alagadas e carros foram arrastados pela água. As chuvas começaram por volta das 15 horas e, em cerca de duas horas, as chuvas já registravam 13,6 mm . A previsão para esta terça, 11, é de pancadas de chuva com trovoadas no sul, sudoeste e oeste do Estado.

Nesta segunda, a expectativa era de mais ventos e chuvas durante o período da noite e madrugada. As previsões do serviço de meteorologia apontam para 60 milímetros de chuva nesta terça e mais chuvas no município até o próximo final de semana.

As chuvas registradas nesta segunda em Conquista ocorreram após dias de muito calor, quando foram registradas temperaturas de até 30°C.

