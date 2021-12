Chuvas causam transtornos à população do interior da Bahia

A forte chuva que atinge a Bahia desde o sábado, 15, tem causado transtornos principalmente à população do interior. Enchentes, ruas esburacadas e transbordamento de rios são alguns dos problemas enfrentados em Brumado, Itabuna e Caculé. Em Vitória da Conquista, quatro vôos foram cancelados na manhã desta segunda-feira, 17.

Um dos municípios mais afetados pelo mau tempo é Brumado, a 537 km de Salvador. Nesta segunda, a barragem de Cristalândia, que também abastece Malhada de Pedras, transbordou e dificulta o acesso dos moradores da região ao Centro da cidade.

Segundo o secretário de Infraestrtura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, André Cardoso, já foram enviadas máquinas para retirar a lama das vias e melhorar o acesso. O secretário afirmou ainda que nenhum incidente grave foi registrado, apesar de alguns riachos terem transbordado, alagando estradas, e ruas estarem esburacadas.

Desde esta manhã que a central de marcação de exames da cidade suspendeu o atendimento ao público, após a sede ter ficado alagada. A suspensão deve ser mantida até o conserto no telhado do espaço ser realizado, o que só pode acontecer após as chuvas cessarem, de acordo com o site Brumado Agora.

No município de Itabuna, 457 km Salvador, o rio Cachoeiras encheu e transbordou devido ao temporal que cai nas cabeceiras do rio desde a noite de sábado. Segundo informações da Prefeitura, 106 pessoas que moram às margens do rio, na rua do Eucalipto, bairro Maria Matos, foram removidas e encaminhadas para o Parque de Exposições Antonio Setenta no domingo.

Enchentes também aconteceram em Caculé, distante a 637 km. No domingo, o show de Ivete Sangalo chegou a ser cancelado devido ao temporal. "Queridos de Caculé. Estava tudo pronto para o nosso show. Banda a postos, cantora já pronta, mas em virtude das fortes chuvas que se acentuaram no começo da noite, o show será adiado", postou a cantora na rede social Instagram.

Em Camacan, a 514 km da capital, o temporal provocou deslizamentos no bairro Sarampo, deixando ao menos 10 casas condenadas pela Defesa Civil, e destruiu ruas em outros bairros. A situação mais grave é na rua Dois de Julho e na Mascarenhas de Morais, onde o calçamento foi levado pela enxurrada.

Outro município atingido foi Barra do Choça, distante a 546 km, onde a chuva abriu um buraco com cinco metros largura e cinco de profundidade. Conforme os moradores, as manilhas da rede de esgoto foram arrancadas pela força da água. Eles reclamam que a cratera está próxima de casas e muros e a preocupação é que o local seja consertado antes que outra chuva forte atinja a cidade.

Alertas de tempestade

Os temporais que atingiram o Estado deixaram um rastro de destruição pela força dos ventos e pelo volume de água da chuva que acumulou 95,4 mm em Guanambi, 94,4 mm em Bom Jesus da lapa e 91,4 mm em Luís Eduardo Magalhães, de acordo com dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A frente fria estacionada sobre o litoral, de acordo com previsões do Instituto Climatempo, ainda deve provocar pancadas de chuva nos próximos dois dias em toda a Bahia, com alertas de tempestade por causa dos ventos.

*Colaborou Miriam Hermes l Sucursal Barreiras

adblock ativo