Chuva provoca quedas de árvores e danifica ruas em Brumado

As fortes chuvas que caíram na madrugada desta quarta-feira, 17, em Brumado (a 564 km de Salvador), causaram estragos em diversos locais da cidade. Na rua Alta Leite, no bairro Santa Tereza, por exemplo, duas árvores foram derrubadas por causa do temporal.

As árvores ficaram atravessadas no meio da rua e ainda atingiram uma luminária do canteiro central. O trânsito no local está impedido até que as árvores sejam removidas.

O tráfego em vários trechos da cidade está prejudicada por causa das erosões provocadas pelas águas das chuvas.

As chuvas provocaram erosões em uma das ruas da cidade ( Reprodução | Site Brumado Agora)

adblock ativo