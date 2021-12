Chuva provoca estragos em São João do Cabrito

A forte chuva que afeta Salvador provocou danos na manhã desta terça-feira, 10, na localidade conhecida como Porto das Sardinhas, no bairro do São João do Cabrito.

A maré alta acabou arrastando o lixo acumulado na região, deixando um grande rastro de sujeira no local.

Segundo pescadores que moram no bairro, o trabalho no mar está supenso durante esse período chuvoso na capital baiana, devido à falta de condições.

De acordo com a previsão meteorológica para Salvador nesta terça, há possibilidade de chuvas fracas e, por vezes, moderadas, com riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, a qualquer hora do dia, devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

adblock ativo