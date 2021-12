Chuva provoca desabamentos e deixa moradores desalojados no sul da Bahia

Os moradores da cidade de Guaratinga, no sul da Bahia, sofrem com os alagamentos provocados pelas chuvas que atingiram a região nesta quarta-feira, 13. O tempo deve permanecer chuvoso nesta quinta, 14.

Segundo o secretário de Infraestrutura da cidade, Bronísio Filho, três famílias foram retiradas de suas residências e duas casas desabaram por conta das chuvas.

Equipes da prefeitura estão nas ruas para prestar assistência técnica e social. As famílias desalojadas ocupam, provisoriamente, a Escola Renascer Dois.

Os alagamentos ocorreram porque o rio dos Frades e o Córrego do Fradinho, que cortam a cidade, tiveram o volume aumentado e transbordaram. "A cidade está em estado de emergência. A situação de hoje só perde para a última enchente que a cidade teve há 21 anos, mas por muito pouco. Tem lugares que as águas do rio já passam mais de um metro de altura", comentou Bronísio.

A previsão é que a cidade continue com pancadas chuvas até sexta, 15, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os acessos à zona rural do município estão interditados.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

adblock ativo