Chuva: prefeito de Iaçu decreta estado de calamidade pública

As chuvas que atingem o município de Iaçu (a 287 km de Salvador) desde a semana passada causam transtornos à população. O temporal fez estragos em casas, pontes e deixou bairros completamente alagados. O prefeito Nixon Duarte (PMBD), que estima um prejuízo de mais de R$ 4 milhões para cidade, decretou, nesta segunda-feira, 21, estado de calamidade pública.

Muitos moradores tiveram suas residências invadidas por lama. Ruas inteiras tiveram o calçamento arrancado pelas águas. Alguns desabrigados precisaram recorrer a parentes e outros estão alojados em escolas. A estimativa é de mais de 100 pessoas estejam desabrigadas e cerca de 150 foram cadastradas na Secretaria de Ação Social do Município e receberão assistência. Na noite de domingo, 20, a enxurrada derrubou um muro de um estádio de futebol da cidade. Apesar do incidente, não há informações de feridos.

A chuva também causou estragos nos trilhos da ferrovia Centro Atlântica, impedindo a passagem do trem, utilizado, sobretudo, para o transporte de minério até o Porto de Aratu, que dá suporte aos processos de importação e exportação de produtos.

O prefeito Nixon Duarte ainda aguarda a avaliação da Defesa Civil com relação ao decreto de estado de calamidade pública. Conforme estimativa do Instituto Climatempo, as chuvas devem continuar nos próximos dias, com possibilidade de temporal, no interior do Estado.

