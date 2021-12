Chuva interdita estrada de acesso a Cachoeira

As fortes chuvas que atingiram a região do Recôncavo baiano provocaram a interdição da estrada que dá acesso ao município de Cachoeira (a 115 km da capital), após um deslizamento de terra, na altura do bairro da Pitanga, na madrugada de sexta-feira, 11, para sábado, 12.

Segundo Wiston Gomes, morador da cidade, a chuva provocou o deslizamento, impedindo o acesso à via. "A cidade está isolada", conta.

De acordo com o portal A Cachoeira, um barranco cedeu em dois pontos deixando uma grande quantidade de lixo e terra na pista, impedindo a passagem de carros. Em alguns pontos ainda é possível trafegar de moto.

A única forma de acesso, Segundo Wiston, é pelo distrito de Capoeiruçu. Entretanto, a estrada alternativa é considerada perigosa. "Ela é estreita, com trechos íngremes", explica o morador.

