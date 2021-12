Chuva impede acesso de alunos a escola em Cristalândia

A forte chuva causada pela frente fria que chegou no Estado no final de semana continua a castigar as cidades do interior da Bahia, nesta terça-feira, 18. Em Brumado, os moradores do distrito de Cristalândia estão ilhados. Já em Bom Jesus da Lapa, foi decretado estado de emergênica.

Desde que a barragem de Cristalândia transbordou, na segunda-feira, 17, os moradores da região estão impossibilitados de chegar às áreas centrais de Brumado. Os alunos que precisam atravessar a estrada da barragem para chegar à escola Ana Rodriga Teixeira, em Cristalândia, não estão comparecendo às aulas. Os ônibus que transportam professores e alunos também não conseguem chegar ao colégio. Mesmo assim, a escola segue aberta, segundo a secretária de Educação, Acácia Ribeiro.

Em Bom Jesus da Lapa foi decretado estado de emergência na segunda-feira devido aos alagamentos causados pelo temporal. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado no município e os primeiros socorros são feitos pelas secretarias municipais, com auxílio da Marinha do Brasil, de acordo com o Jornal Gazeta da Lapa.

Na capital baiana, a travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa devido ao mau tempo. Já os ferry boats operam normalmente, apesar das chuvas.

Previsão

A frente fria estacionada sobre o litoral, de acordo com previsões do Instituto Climatempo, ainda deve provocar pancadas de chuva até quinta-feira, 19. Em toda a Bahia, há alertas de tempestade por causa dos ventos.

