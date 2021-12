Chuva forte causa transtornos na capital e interior

A chuva forte que atingiu Salvador causou alguns transtornos neste sábado, 19. Nas principais vias da cidade, o trânsito ficou lento por conta dos alagamentos. No aeroporto, seis voos foram cancelados. O mau tempo também deixou alguns bairros sem energia.

Nas avenidas ACM, Paralela, Lucaia e Iguatemi, as chuvas provocaram alagamentos e dificultaram o trânsito, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). A situação só foi normaliza por volta das 16h. Dois acidentes foram registrados pelo órgão à tarde.

A chuva ainda complicou o embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) por conta da baixa visibilidade, três aeronaves precisaram pousar em Aracaju e outras duas em Maceió. No entanto, a chuva não causou danos à parte interna do aeroporto.

Já no bairro do Rio Vermelho e região da Pituba, os moradores ficaram sem energia elétrica por cerca de três horas. O fornecimento só foi restabelecido por volta das 15h. Ainda não há informações se houveram solicitações de emergência registrados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Oeste do Estado - Com a precipitação de 63 mm entre as 22h de sexta e as 10h desse sábado, bairros como a Vila Rica e Loteamento São Paulo, situados em locais mais baixos em Barreiras (a 858 km da capital), amanheceram com ruas tomadas pela água e lama que desceu das partes mais altas da cidade.

De acordo com o meteorologista Marcelo Pinheiro (Instituto Climatempo), no município de Barra, no mesmo período choveu 85 mm e em Bom Jesus da Lapa, 70 mm.

Ele disse que durante a semana já havia previsão de chuva volumosa no oeste e outras regiões do Estado, como a Chapada e litoral sul.

As chuvas, de moderadas a fortes, são resultado de uma frente fria que se desloca do Sudeste brasileiro para o Nordeste, associada a um sistema meteorológico conhecido como zona de convergência do Atlântico Sul, que traz a umidade da região Amazônica do Sudeste para a Bahia.

As informações são do meteorologista do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) Heráclio de Araújo. Ele destaca que, embora significativas, essas chuvas ainda não devem ser suficientes para acabar com o racionamento de água em 74 municípios do Estado.

