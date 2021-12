Chuva forte causa alagamentos e estragos em Jaguaquara após seca

Após decretar situação de emergência por causa da seca, o município de Jaguaquara (distante 343 km de Salvador), no sudoeste baiano, recebeu uma forte chuva na tarde desta quarta-feira, 23, por volta das 13h.

Com duração de 40 minutos, a tempestade atingiu a cidade com trovoadas, rajadas de vento, além de provocar alagamentos em pontos diversos. As principais ruas ficaram quase intransitáveis e dificultou o tráfego de veículos e pedestres.

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, devido ao grande volume de água, moradores de bairros periféricos relataram transtornos. Não há informações sobre desabamento de imóveis.

Tempestade dificultou o tráfego de veículos e pedestres

