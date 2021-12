Chuva destrói imóveis e deixa 40 desabrigados em Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana decretou estado de emergência devido aos estragos causados pela chuva que teve início na última quarta-feira, 7. Foram registrados alagamentos em diversos bairros, além da perda de bens por parte de várias famílias que tiveram seus imóveis invadidos pela água. O número de desabrigados é de cerca de 40 pessoas.

Nesta quinta, a chuva caiu em menor proporção, mas deixou a população das áreas de riscos temerosa com a possibilidade de novos desabamentos. As famílias desalojadas tiveram de ser levadas ao Complexo Poliesportivo Oyama Pinto da Silva, no bairro Campo Limpo. O local foi equipado com colchões, alimento, água e um posto médico.

Desabrigados foram levados ao Complexo Poliesportivo Oyama Pinto da Silva

Os desabrigados vieram dos bairros Aviário, Liberdade, Expansão do Feira IX, Feira X e Irmã Dulce. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Exército se uniram ao Governo Municipal e estão realizando trabalhos de assistência nas áreas alagadas e aos desabrigados. “Há muito tempo que Feira de Santana não vivencia chuvas tão fortes”, argumenta o prefeito Tarcízio Pimenta.

Segundo dados da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a massa de ar frio deve ficar na região por pelo menos três dias. Até as 18h de quinta-feira, o órgão registrou 57 milímetros de índice pluviométrico na cidade. Para todo o mês de abril era esperado cerca de 60 a 70 milímetros. A previsão é de pancadas de chuva menos intensas no final de semana.

Serviço

SOS Chuva (Feira de Santana) – (75) 8844-5209 / 3604-0562

Doações – Roupas, água e alimentos podem ser entregues no Complexo Poliesportivo Oyama Pinto da Silva, no bairro Campo Limpo

