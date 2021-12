Chuva derruba parte de casa em Livramento de Nossa Senhora

Uma forte chuva atingiu o munícipio de Livramento de Nossa Senhora nesta quarta-feira, 31, e provocou alagamentos e estragos em residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

Uma casa na rua José Alto de Souza Meira ficou parcialmente destruída com o forte impacto da água. Segundo o Blog Bahia Verdade, uma senhora estava na residência no momento do incidente, mas foi socorrida por vizinhos e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos ferimento leves, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já na rua Geofredo Chaves, um bueiro não suportou a quantidade de água e invadiu algumas casas. Um veículo ficou preso em um paralelepípedo que cedeu com a chuva.

adblock ativo