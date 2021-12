Chuva de granizo impressiona e assusta moradores de Feira

"Foi lindo, mas fiquei com medo do que podia causar". O desabafo é da professora Elane Ferreira sobre a chuva de granizo que caiu na tarde de segunda-feira, 4, nos distritos de Maria Quitéria e Marinha em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). A Escola Municipal Paula de Freitas, na comunidade de Carro Quebrado em Maria Quitéria, foi uma das atingidas pela tempestade, ficando com salas alagadas e material didático danificado.

"Estava dando aula e ouvi um barulho forte, aí quando observei estava ventando forte e começou a cair as pedrinhas no chão e nas mesas. Por medo, retiramos os alunos para um canto, mas depois eles ficaram deslumbrados com as pedras e começaram a brincar com elas", disse, emocionada.

Na Escola Municipal Vasco da Gama, também em Maria Quitéria, a chuva deixou um rastro de sujeira e as aulas tiveram que ser suspensas durante o dia [segunda-feira] para que fosse realizada a limpeza da unidade. "Tinha água em todo os lugares, perdemos material didático e a escola ficou bastante suja. Graças a Deus não houve comprometimento na estrutura física", informou a diretora da unidade, Ada Rúbia Soares.

A chuva de granizo também atingiu outras cidades a exemplo de Conceição da Feira, São Gonçalo e Maragojipe. Mas segundo Rosângela Leal, coordenadora da Estação Climatológica da UEFS, não há risco do fenômeno ocorrer pelo menos nas próximas 48 horas.

"Na região existia uma grande massa de chuva que após os fortes ventos de ontem [segunda] dispersou em direção ao oceano. Aqui não há previsão de fortes chuvas, o que pode ocorrer são pancadas de chuva isoladas e de pequeno porte nas próximas 48 horas", garantiu.

Ela explica que apesar de ser um fenômeno comum, a chuva de granizo não ocorre com freqüência na região nordeste por ser muito quente e quando as gotículas de gelo caem elas derretem antes mesmo de chegar ao solo. Ela disse ainda que o granizo é ligado a tempestades.

"O que houve é que o cumulusnimbus (nuvem alta e extensa carregada de água), estava muito baixa e com o calor da superfície, na troca de temperatura as gotículas de água se transformaram em gelo e pela proximidade com o solo não deu tempo de derreter e formou o granizo", disse.

O granizo acontece quando fortes correntes de ar carregam minúsculas gotículas de água em altitudes acima do ponto de congelamento no interior das tempestades, o que faz com que essa água se transforme em pedras de gelo.

adblock ativo