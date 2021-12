Chuva de granizo assusta moradores do sudoeste baiano

Moradores da cidade de Paramirim, a 742 km de Salvador, no sudoeste da Bahia, se assustaram com uma chuva de granizo que atingiu a cidade na tarde de terça-feira, 2. A chuva, que durou cerca de 40 minutos, causou transtornos no município.

Um dos locais mais afetados foi o Hospital Regional da cidade, no bairro de Santo Antônio. De acordo com a assistente social Rubimaria de Amorim, foi necessário transferir 10 pacientes que estavam na enfermaria da instituição.

"A enfermaria interna foi a parte mais atingida, os pacientes precisaram ser transferidos pra o Hospital Américo Rezende", contou.

Segundo o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), este fenômeno não é incomum no semiárido, especialmente no início do verão. Ele explica que as chuvas de granizo acontecem quando há dois elementos atuando: a umidade e a temperatura alta.

A recomendação do especialista é se proteger deste tipo de chuva. "É sempre importante se proteger, não só pela chuva de granizo, mas pelos raios que costumam acompanhar também. Apesar deste tipo de chuva não durar muito, pode trazer riscos", completou.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

