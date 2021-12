Chuva causa transtornos em Salvador e Região Metropolitana

A chuva que atinge Salvador e a Região Metropolitana (RMS) desde a manhã desta sexta-feira, 19, provoca estragos em diversas localidades. Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), os pontos de congestionamento são nas avenidas ACM, Joana Angélica, Paralela e no bairro de Stella Maris.

Já em Lauro de Freitas, na RMS, a chuva tem provocado alagamentos em vários bairros. Em Itinga, moradores encontram dificuldade para transitar pelas ruas. Já em Buraquinho, as casa foram invadidas pela água da chuva.

O órgão de trânsito divulgou, ainda, duas ocorrências de árvores caídas na capital. A primeira, que bloqueou o acesso de veículos à rua Aurora, em Itapuã, por cerca de duas horas, das 9h às 11h, já foi removida. Já a outra, caiu na rua Waldemar Falcão próximo à rua Santa Luzia, no Horto Florestal.

Além disso, um poste cedeu na Praça Alameda de Guaratuba, em Stella Maris, por volta das 12h. A estrutura foi retirada por agentes da Transalvador e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Já a última atualização do boletim da Defesa Civil de Salvador, publicada às 8h30, não tinha registro de ocorrências.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para Salvador e Região Metropolitana neste fim de semana é de céu nublado, com pancadas de chuva. Com temperaturas mínima de 23°C e máxima de 31°C.

