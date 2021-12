Chuva causa transtornos em Brumado

A chuva, que atingia o município de Brumado (a 669 quilômetros de Salvador), deu uma trégua nesta segunda-feira, 21, mas deixou um "rastro" de buracos e alagamentos. De acordo com o site Brumado Notícias, a Avenida Lindolfo Azevedo de Brito, via de acesso a BA-148, ficou coberta de lama por conta da chuva e de uma obra de urbanização no local.

Diversas ruas, principalmente na periferia da cidade, estão esburacadas, dificultando a passagem de veículos. Uma ala do Hospital Professor Magalhães Neto ficou alagada, depois que uma antiga galeria de drenagem pluvial da unidade não suporto o volume de água;

Choveu 89,9 mm no município. Não choveu nesta manhã, mas o céu continua nublado.

