Chuva causa transtorno em Salvador e Lauro de Freitas

A chuva que atinge Salvador e região metropolitana na manhã desta quinta-feira, 21, causa pontos de congestionamento e alagamento. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os principais registros na capital baiana estão nas avenidas Vasco da Gama e Paralela nos dois sentidos.

Na Cidade Baixa, o trânsito está intenso na Calçada e na Baixa do Fiscal sentido Suburbana.

Já em Lauro de Freitas, os moradores relatam que algumas regiões estão alagadas. O fato acontece no Conjunto Parque Santa Rita, em Itinga, onde as casas foram invadidas pela água. Também há registro de alagamento na praça e no campo de futebol na mesma região.

