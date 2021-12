Chuva causa morte e estragos no oeste baiano

Uma criança de três anos, identificada como Ana Clara, morreu soterrada na manhã desta quinta-feira, 21, depois que um muro desabou na casa em que a criança morava. O caso ocorreu em Ipupiara, na região baiana do Vale do São Francisco, a 624 km de Salvador, que sofre com chuvas há mais de uma semana.

Segundo testemunhas, a criança estava brincando na varanda de casa quando o muro vizinho desabou e soterrou-a. Uma equipe do Samu foi deslocada para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.

As consequências da chuva não atingem somente a região do Vale do São Francisco. No extremo oeste baiano, onde moradores dizem chover com força há mais de nove dias, os problemas também se acumulam.

Em Santa Maria da Vitória, a 866 km de Salvador, parte da rua principal, na saída para a cidade vizinha de Correntina, cedeu na tarde da última terça-feira, 19, e está interditada desde então. O Rio Corrente, que corta a cidade, transbordou.

Segundo moradores de Santa Maria, a água já começou a invadir casas e comércios da cidade, fazendo-se perder móveis e produtos. Em vídeos publicados na internet, as pessoas utilizam de barcos e canoas para se locomoverem pelas ruas.

Em Santa Rita de Cássia, também no oeste, a mil km da capital baiana, um jacaré foi encontrado nadando próximo às calçadas das casas. A suspeita dos moradores é que o animal tenha saído do rio que corta o município, que transbordou devido às fortes chuvas.

Por conta das chuvas naquela região, os Correios comunicaram na tarde desta quinta-feira, 21, que as agências de 11 cidades não receberão e nem enviarão correspondências. O motivo é a interdição de trecho da BR-349, entre Bom Jesus da Lapa e São Félix do Coribe, por conta do Rio Corrente, que transbordou.

A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é que continue chovendo naquelas regiões pelo menos até a próxima segunda-feira.

