Chuva causa alagamentos em ruas e casas de Alagoinhas

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Alagoinhas (a 110km de Salvador) neste fim de semana causaram alagamentos em diferentes regiões do município. Segundo a prefeitura, até as 11h de domingo, 21, foram registrados 60mm de de volume de chuva, superando, em alguns momentos, a média pluviométrica prevista para todo o mês de outubro.

A lama provocada pelos alagamentos chegou a invadir as casas de moradores das localidades de Cavada, Silva Jardim, Nova Esperança e no Parque da Jaqueira, entre outras.

Uma força-tarefa foi montada para minimizar os efeitos das chuvas. Em uma ação integrada, profissionais das secretarias de Infraestrutura e de Serviços Públicos, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, estiveram nos locais mais afetados para a recuperação de pontos emergenciais.

"Dentro das medidas emergenciais e com as equipes em campo, após a chuva deste final de semana, Alagoinhas permanece em alerta. A previsão, de acordo com o Portal Clima Tempo, é de que o município continue registrando chuva para os próximos dias. A fim de solucionar imediatamente os danos causados, a força-tarefa da Prefeitura segue fazendo a recomposição dos locais afetados", ressaltou em nota a Prefeitura.

Em força-tarefa, agentes limpam casas que foram invadidas pela lama

