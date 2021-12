Chuva causa alagamentos e transtornos em cidades baianas

<GALERIA ID=18815/>

As cidades baianas de Brumado, América Dourada e Conceição do Coité amanheceram debaixo d'água nesta segunda-feira, 16. A chuva, que atinge os municípios desde a tarde de domingo, 15, alagou ruas e casas, resultando em transtornos e prejuízos para a população.

Em Brumado (distante 559 km de Salvador), vários pontos da cidade ficaram alagados, sobretudo após o Riacho do Bufão transbordar. No Bairro Santa Tereza, um dos mais afetados, a água ficou represada após um bueiro entupir com entulhos que estavam na rua. Vários moradores tiveram as residências invadidas pela água, que arrastou móveis e causou prejuízos. Muitas pessoas chegaram até a quebrar os muros das casas para que a água pudesse escoar.

Moradores tentaram utilizar uma retroescavadeira para retirar o entulho trazido pelo riacho, mas a máquina acabou ficando atolada e caiu dentro da água. Na Avenida Lindolfo de Azevedo Brito, na saída para a cidade de Livramento de Nossa Senhora, o asfalto cedeu e uma carreta ficou presa. O pneu dianteiro do veículo afundou e o condutor não conseguiu sair do lugar.

O prefeito de Brumado, Aguiberto Lima Dias, informou que já solicitou ao secretário municipal de infraestrutura, André Cardoso, um levantamento sobre os pontos críticos. "Sempre quando chove é comum que alguns riachos transbordem. Ainda não é nada alarmante. Não registramos nenhum desabamento ou vítima, mas estamos de prontidão", informou, em entrevista ao Portal A TARDE.

Retroescavadeira quase ficou atolada (Foto: Wilker Porto/Brumado Agora)

Na cidade de América Dourada (distante 420 km da capital), o local mais afetado foi o distrito de Prevenido. A chuva começou desde a noite de domingo na localidade e durou até a madrugada desta segunda. A água invadiu casas e, segundo moradores, chegou a quase dois metros de altura.

Em Conceição do Coité (a 210 km de Salvador), a chuva caiu na noite de sábado, 14. O temporal durou cerca de duas horas, mas o suficiente para também provocar transtornos à população. Na cidade, muitas casas também ficaram inundadas, e um carro foi levado pela enxurrada e parou dentro de uma cratera. Não há informações de feridos.

De acordo com o Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as chuvas são normais nessa época do ano, e as condições do tempo no estado são influenciadas pela umidade que vem da região Amazônica. A previsão é de que o tempo chuvoso permaneça.

