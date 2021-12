Chuva arrasta carro para canal e mata motorista em Barreiras

Um rapaz de 30 anos morreu afogado dentro carro, na madrugada deste domingo em Barreiras, no oeste do estado, depois que o seu veículo foi arrastado pela forte chuva para o Canal Santa Luzia. João Carlos dos Campos Santos havia ido deixar um amigo em casa após uma partida de futebol, segundo relata o Blog do Sigi Vliares. Na volta para casa, o nível da água estava alto e João perdeu o controle do veículo.

Segundo o blog, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros tentaram desvirar o o veículo durante cerca de uma hora, mas encontraram o rapaz morto. Funcionário público municipal, João trabalhava como recepcionista de um posto de saúde e era presidente do União São Francisco Futebol clube, time do seu bairro.

