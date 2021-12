Chuva alaga e interdita parte da BR-324

Uma faixa e meia da BR-324 está interditada por conta da chuva nesta quinta-feira, 10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pistas estão alagadas, impedindo a passagem de veículos no sentido Salvador.

Para dar vazão ao fluxo de automóveis, a concessionária Via Bahia inverteu o sentido de uma faixa, que originalmente servia a quem seguia para o interior. O problema acontece na altura de Porto Seco Pirajá, onde foi aberta uma cratera na rodovia no mês de junho.

Além desse ponto de alagamento, os motoristas encontram diversas áreas com pista molhada ao longo da BR-324, o que causa congestionamento nos dois sentidos, de acordo com a PRF.



A Via Bahia orienta que os motoristas quem trafegam sentido Feira de Santana - Salvador utilizem a rota alternativa, acessando a rodovia CIA - Aeroporto a partir do km 607 da BR-324. Depois do Salvador Norte Shopping, o condutor deve seguir pela Av. Dorival Caymmi e depois Av. Paralela.

